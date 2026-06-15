Inversiones con transparencia y soberanía

La reapertura minera en Panamá enfrenta el reto de la Ley de Moratoria. No obstante, el proyecto ya existe y la huella en el terreno está hecha.

El desafío actual es reducir el desempleo masivo mediante una operación responsable, resolviendo los temas legales en la Corte Suprema de Justicia para blindar el proceso contra cualquier cuestionamiento ético o manejo indebido.

Para lograr un beneficio justo, el Estado debe aprovechar la ley de empresas mixtas existente y negociar una opción equitativa de 50/50. Hoy en día existe la tecnología necesaria para mitigar eficazmente el riesgo ambiental, implementando circuitos cerrados de recirculación hídrica y monitoreo automatizado.

Para salvaguardar la soberanía, la compañía socia no podrá pertenecer a partidos políticos ni a Estados extranjeros, operando bajo una fiscalización implacable.

Dado que no existe confianza en la política tradicional, y siendo Panamá de todos los panameños, este nudo legal debe resolverse obligatoriamente por la vía del referéndum. Será el voto directo del pueblo el que decida soberanamente si se levanta la moratoria exclusivamente para esta sociedad mixta en una mina ya intervenida. Solo la consulta popular garantiza transparencia. * Empresario.