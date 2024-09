Durante la transición de gobierno y de autoridades, las denuncias en las Juntas Comunales por distintas irregularidades fue el detonante para una serie de inspecciones por parte de las autoridades pertinentes, y aún siguen. Al final de todo esto, los ciudadanos esperamos información de los resultados, qué se encontró y en qué se cometió delito. Sé que normalmente esto toma tiempo, pero se quiere conocer que esas inspecciones oculares den un resultado. Hay que conocer en qué se gastó el dinero en esas comunidades que a pesar de ser pequeñas carecen de tantas cosas. Yo no concibo que en pueblo pequeño pase más de un quinquenio y se tenga carreteras de tierra, en corregimientos que no están en lugares de difícil acceso, lugares donde se accede con facilidad en el transporte. Incluso, el sabor es más amargo cuando en un corregimiento, el representante de turno trabajó más en la comunidad donde el reside, que en el resto de lugares, cuando se evidencia que el desarrollo o inversión fue selectivo. Eso no debería ser así, al final debes velar, como autoridad, que tu corregimiento esté bien. Y un ejemplo es mi corregimiento en Campana, donde el lugar de donde era el representante tiene un montón de casetas o paradas para esperar transporte y en otras comunidades no existe ninguna.

* Periodista.