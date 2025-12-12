Importancia de los trabajadores organizados

Los derechos laborales que hoy muchos dan por sentados en Panamá como el décimo tercer mes, las vacaciones pagadas, no aparecieron por arte de magia ni por generosidad espontánea. Son conquistas históricas ganadas gracias a la organización y el sacrificio de generaciones de trabajadores. Por eso es primordial evitar que las organizaciones sean percibidas como burócratas, desconectadas de la vida real del trabajador y de sus necesidades. Un líder que nunca ha levantado una pala no podrá guiar a otros trabajadores, así de simple. Muchos de los beneficios que hoy se disfrutan llevan detrás una historia de luchas, paros, negociaciones tensas y, sobre todo, unidad. Por eso preocupa que, tras el debate sobre el ajuste del salario mínimo que corresponde implementar el 2026, resurjan voces que presentan estos derechos como cargas. Si no se defienden los derechos laborales, otros estarán dispuestos a debilitarlos. Y lo que tarda décadas en conquistarse puede desmontarse en un abrir y cerrar de ojos. El país necesita diálogo, sí, pero también memoria. Recordar de dónde vienen estos derechos es indispensable para entender por qué deben protegerse.

* Periodista.