Hambre y engaño, la política y la hamburguesa

Alguna vez le ha pasado que ve un gran cartel con la ilustración de una hamburguesa cara, pero enorme, brillante y jugosa. Luego, cuando la pide en el local, le sirven otra más pequeña, opaca y seca. Alguna vez se ha preguntado, ¿por qué sigue comprando la misma hamburguesa, una y otra vez, aunque se decepcione siempre? Alguna vez se ha preguntado, ¿por qué sigue visitando ese restaurante?, y peor aún, gastando su dinero. Permítame decirle. Es por el hambre que siente, o le provocan, cada vez que pasa frente al cartel. Ahora piense lo siguiente.

El cartel engañoso de la hamburguesa, son los políticos corruptos.

El restaurante fraudulento, la promesa electoral detrás de ellos (partido, movimiento etc.) La hamburguesa percudida que nos dan, lo que se obtiene realmente de ellos. El alto costo que pagamos por ella, nuestros impuestos.

El dueño del restaurante, el poder económico.

Y finalmente el hambre que sentimos, son nuestros problemas sociales... ¿Ahora entiende usted, por qué los políticos corruptos jamás resolverán el hambre del pueblo?...

* El autor es ingeniero en sistemas.