Gremios sentaron las bases en nuestra sociedad

En la provincia de Chiriquí, la sociedad civil organizada ha mantenido un compromiso histórico con la planificación del desarrollo regional. Desde la década de los 80, gremios como APEDE y CAMCHI sentaron las bases de las primeras visiones estratégicas. Un hito fundamental fue la gestión para traer al reconocido arquitecto Jaime Lerner (Q.E.P.D.), quien entregó en 2005 la primera hoja de ruta para el reordenamiento urbano de David. A pesar de contar con este legado y sus posteriores actualizaciones, los avances tangibles son todavía escasos. Temas críticos como la movilidad urbana y el gran Parque Metropolitano de David continúan pendientes en la agenda pública.

Si bien organizaciones como CECOMRO, CAMCHI y APEDE lograron gestionar 400,000 euros de la Unión Europea para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el reto actual recae en la ejecución técnica.

Es imperativo que la Alcaldía actualice estos entregables y, en conjunto con proyectos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, se priorice la vialidad para resolver finalmente los nudos críticos y los giros a la izquierda que congestionan nuestra ciudad. Solo mediante una voluntad política real lograremos transformar la calidad de vida de todos los ciudadanos chiricanos hoy. * Empresario.