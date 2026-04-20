Experiencia al cliente marca la diferencia

En un mercado donde productos y precios se igualan, la experiencia al cliente es hoy el factor clave para que las empresas panameñas logren diferenciarse y liderar. Los consumidores valoran cada vez más la atención personalizada y el trato humano. En sectores como banca, retail [comercio minorista o venta al por menor], turismo, salud y servicios, el cliente regresa donde se siente escuchado, comprendido y bien atendido.

El reto actual es evolucionar en la atención presencial a una experiencia omnicanal [estrategia empresarial que integra todos los canales de venta y comunicación] que mantengan la calidez en tienda, teléfono, chat y redes sociales. La coherencia en todos los puntos de contacto define la percepción de marca.

Según reportes de entidades de protección al consumidor, los reclamos más comunes siguen relacionados con incumplimientos en garantías, falta de información clara y demoras en devoluciones. Esto confirma que el cliente no solo busca comprar; exige respaldo y confianza cuando algo falla. “Medir es indispensable.

El servicio que no se mide, no mejora”. Indicadas como satisfacción del cliente, tiempo de respuesta y resolución en primer contacto permite tomar decisiones con datos, no con percepciones.

Basados en principios del ‘Método Disney’, si las empresas quieren aumentar su facturación, deben aumentar su retención u para lograrlo, necesitan roles bien definidos que garanticen una experiencia al cliente memorable en cada interacción. En este año 2026, sonreír, escuchar y resolver rápido sigue siendo la estrategia más rentable.

Cinco tips para mejorar la experiencia al cliente si grandes inversiones: 1- Capacita en protocolo: tono de voz, lenguaje corporal y manejo de objeciones. 2.- Mapea el viaje del cliente: detecta fricciones desde la primera consulta hasta la postventa. 3.- Empodera tu equipo: que resuelvan la mayoría de los casos sin escalar. 4.- Cierre del ciclo: Envía encuestas breves y haz seguimiento posterior para asegurar satisfacción.

* La autora es coach y conferencista certificada de Inmotion Consultores.