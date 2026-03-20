Opinión

Expectativas del turismo en el año 2026

Expectativas del turismo en el año 2026
Arturo Arango Osorio
20 de marzo de 2026

Las nuevas expectativas del viajero moderno, después de la pandemia, han obligado a que la innovación deje de ser opcional y se convierta en una necesidad para al sector turístico panameño. Pues, iniciar un proceso de transformación donde se prioriza experiencias auténticas y sostenibles dando un impacto positivo en las comunidades locales debe ser la prioridad tanto del sector privado como el público.

Hoy, más que nunca, los empresarios, autoempleos y emprendedores del sector turístico deben adaptarse a una nueva realidad para mantenerse competitivos y a aplicar prácticas sostenibles en donde fortalezcan prácticas responsables, además de incorporar herramientas de marketing digital en redes sociales en varios idiomas y diversificar las entre el público local y extranjero.

Existen programas de capacitación y financiamiento promovidos por entidades como la ATP, AMPYME y el BID, que apoyan el desarrollo de negocios en destinos estratégicos, Estos recursos permiten Prepararse, evolucionar y responder a las nuevas demandas del mercado es clave para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del emprendimiento turístico, pero se debe buscar nuevas y más opciones en todas las provincias como son el agroturismo, ecoturismo, Turismo Cultural e Histórico, Turismo de Aventura, Turismo de Negocios y Convenciones.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.

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