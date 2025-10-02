Entre las arepas y arroz con leche

Un amigo de origen venezolano me invitó a una convivencia social a su estilo; panameño con acento suramericano, con su tradicional asado, refrescos, música llanera, joropo, algo de salsa y la sin falta la conversa sobre futbol y política. El centro de la degustación eran las arepas de dos clases; la Reina Pepiada, icónica venezolana rellena de pollo, aguacate y mayonesa. Y La Catira que es una forma coloquial de referirse a una mujer rubia. Se hace con queso amarillo sobre el pollo desmechado. Hay otras formas para prepararlas; La Pelúa, símbolo de fuerza y trabajo popular, con la carne mechada y queso amarillo rallado. La arepa Dominó que es con caraotas o frijoles negros, queso blanco rallado. La arepa Perico que se prepara con Huevos revueltos, tomate, cebolla y ají dulce. El nombre viene del colorido relleno, como el plumaje de un perico. La arepa de Pescado, lleva Cazón guisado con ají, cebolla y tomate. Muy popular en zonas costeras. En Colombia, la arepa no es solo comida: es territorio, memoria y afecto. Hay más de 40 variedades regionales. Arepa de huevo del Caribe colombiano, de choclo del Valle del Cauca y Antioquia, y la paisa de Antioquia. En medio de la discusión de origen, les dije que el arroz con leche era panameño...voltearon a verme con asombro y se unieron para refutarme que desde sus tatarabuelos es colombiano, y el caraqueño juraba por todos sus ancestros que es de origen venezolano.

