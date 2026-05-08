En tus finanzas, prioriza pagos urgentes

¿Le llegó dinero hoy, y ya no alcanza para todo? ¿Qué hay que pagar primero cuando el dinero no alcanza? aplique estos siete (7) pasos que si resuelven:

Paso 1: Pon todas tus deudas y gastos en una lista; Registra montos, pagos mínimos, intereses y fechas de vencimiento para tener claridad total.

Paso 2: Prioriza supervivencia; paga lo que te mantiene funcionando primero, Sino todo se complica, Hipoteca, electricidad, agua, alimentación y transporte. Y si tiene tu negocio obligaciones legales.

Paso 3: Atiende deudas con riesgo inmediato por urgencia legal: reduce los préstamos vencidos, mora alta o servicios por suspender y evitar que crezcan.

Paso 4: Cumple siempre con los pagos mínimos: Evita recargos, morosidad o daño en tu historial crediticio.

Paso 5: Ataca deudas con mayor interés, lo demás negócialo. Llama, pide prórroga o plan de pago. Ignorar sale más caro.

Paso 6: Crea un presupuesto realista y ajustado; Elimina gastos no esenciales y enfoca todo en obligaciones críticas.

Paso 7: Primero paga y después negocia con acreedores, solicita prórrogas, refinanciamientos o acuerdos de pago para aliviar presión.

“Cuando el dinero no alcanza, el orden vale más que el dinero.”

* Asesor en Gestión Empresarial y Seguros.