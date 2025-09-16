Emprendimiento: Habilidad de detectar oportunidades

Emprender no siempre nace de una estructura consolidada con un gran capital inicial, muy por el contrario, nace de la capacidad esencial de detectar oportunidades. Usted puede iniciar un negocio con los recursos que tiene, la mayoría de los emprendedores exitosos tiene esta habilidad. Pero, para iniciar un negocio debe planificarse, por eso es un error renunciar porque no le gusta su trabajo.

Por otro lado, no todos poseen la mentalidad emprendedora, esto debido a que los sistemas de educación están encaminado a crear trabajadores y no lideres comerciales.

El verdadero emprendedor se prepara con tiempo y debe ser disciplinado, además ser muy cauto con el manejo del dinero, siempre capacitarse y asesorarse con profesionales, y sobre todo estar totalmente enfocado en su negocio. En la práctica, emprender comprende algo más que solo iniciar un negocio. Es una forma de pensar y actuar ante la vida, que se caracteriza por la indagación, el análisis, tolerancia al riesgo, control del temor, aprovechar nichos de mercado que otros no han percibido y el ensayo y error, todo esto es parte del desarrollo del pensamiento empresarial o de negocios que busca transformar una oportunidad en valor en crecimiento tanto personal como empresarial.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.