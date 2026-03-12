Opinión

El volante en manos irresponsables es un arma

El volante en manos irresponsables es un arma
Maribel Salomón
12 de marzo de 2026

En Panamá pareciera que cada día se pierde más la conciencia de lo que significa estar detrás de un volante.

Conducir no es solo trasladarse de un punto a otro; es asumir una enorme responsabilidad sobre la vida propia y la de los demás.

Un automóvil puede convertirse en un arma letal cuando se utiliza con imprudencia.

Basta un segundo de distracción, un exceso de velocidad o una decisión irresponsable para provocar una tragedia.

Sin embargo, en nuestras calles pareciera que muchos olvidan esa realidad. La falta de cultura de manejo se refleja a diario: conductores usando el celular, ignorando semáforos, manejando bajo los efectos del alcohol o creyendo que las normas de tránsito son simples sugerencias.

También se ve en la poca consideración hacia peatones y otros conductores.

Cada accidente no es solo una cifra más en las estadísticas.

Detrás, hay familias que enfrentan pérdidas irreparables y personas cuyas vidas cambian para siempre.

Pero, el Estado también tiene una responsabilidad. Las leyes existen, pero muchas veces no se aplican con la firmeza necesaria.

Sin sanciones claras y cumplimiento real, la imprudencia seguirá repitiéndose en nuestras calles. * Periodista.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR