El trabajador fuera del sistema también importa

Cada 1 de mayo se repiten los mismos discursos: derechos laborales, jornadas justas, salarios dignos. Y sí, todo eso importa. Pero quizás nos hemos quedado cortos en la forma en que entendemos quién es realmente un trabajador.

Porque trabajar no es solo fichar en una empresa pública o privada, cumplir un horario o recibir un salario a fin de mes. Trabajar también es cuidar. Es sostener un hogar. Es vender en la calle bajo el sol inclemente. Es emprender sin garantías, sin seguro, sin descanso. Es levantarse todos los días sin la certeza de ingresos, pero con la obligación de seguir.

En países como el nuestro, donde la informalidad no es la excepción sino la regla para muchos, hablar de derechos laborales sin ampliar la mirada es dejar a miles por fuera. ¿Dónde quedan las mujeres que sostienen sus hogares desde el trabajo doméstico no remunerado? ¿Los jóvenes que rebuscan ingresos en plataformas digitales? ¿Los adultos mayores que siguen activos porque la jubilación no alcanza?

El Día del Trabajador debería incomodarnos un poco más. También obligarnos a reconocer que el concepto tradicional de trabajo ya no basta y saber que el verdadero reto es valorar a quienes siempre han estado fuera.