El sicariato: evento que conmociona a la sociedad

Me llamó la atención un reciente asesinato, donde sicarios a bordo de una moto atacaron a un limpiador de parabrisas: le dispararon en múltiples ocasiones e hirieron a una señora. En noviembre pasado se cometieron 47 homicidios, 12 más que en noviembre de 2024, según los datos aportados por el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (Siec). En 11 meses del 2025, se cometieron en el país 543 asesinatos, uno más que en el mismo periodo de 2024. La tasa de homicidios quedó en 12 por cada 100 mil habitantes, considerada como una “Tasa Moderada”, es decir que hay una “violencia notable que requiere atención”. El sicariato es la práctica del asesinato por encargo, su origen histórico se remonta a la antigua Roma, donde el término sicarius designaba a los asesinos que utilizaban dagas ocultas para eliminar enemigos políticos. Hoy, “el sicariato” se entiende como un homicidio cometido a cambio de una remuneración económica. Fenómeno criminal vinculado al crimen organizado. En América Latina, el término se popularizó en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en crónicas periodísticas. El sicariato se consolidó como un concepto jurídico y criminológico para describir asesinatos por encargo. En síntesis, el sicariato nació como un término romano para designar asesinos con dagas y evolucionó hasta convertirse en la figura moderna del homicidio por encargo, con fuerte presencia en la realidad latinoamericana. En Panamá su práctica letal nos debe quitar el sueño. * Periodista.