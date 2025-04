El principio jurídico ‘In Dubio Pro Reo’

El In Dubio Pro Reo es reconocido como aquel principio jurídico que establece que, en caso de duda sobre la culpabilidad de un acusado en un proceso penal, debe fallarse a su favor. En otras palabras, si no hay pruebas concluyentes de su culpabilidad, se debe absolver. Este principio se basa en la presunción de inocencia y está reconocido en muchos sistemas legales, incluyendo el derecho internacional y el de países con tradición jurídica basada en el debido proceso. Su objetivo es evitar condenas injustas cuando las pruebas no son lo suficientemente claras para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

En la jurisdicción penal adolescente, este principio sigue siendo plenamente aplicable, dado que los adolescentes en conflicto con la ley también gozan del derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Si existen dudas sobre la responsabilidad del menor en la comisión de un delito, el juez debe resolver a su favor y optar por la absolución o la medida menos gravosa. Dado que los adolescentes son sujetos de especial protección según tratados internacionales (como la Convención sobre los Derechos del Niño), la aplicación del in dubio pro reo se ve aún más fortalecida. La justicia penal juvenil prioriza la reinserción social antes que el castigo, por lo que cualquier duda debe resolverse en beneficio del menor. El Código Procesal Penal de Panamá directamente no hace referencia al In Dubio Pro Reo, no obstante, la norma en su Art.17. Validez de la prueba, lo refiere. * Abogado.