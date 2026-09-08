El presupuesto de Meduca: una oportunidad para transformar la educación panameña

El presupuesto asignado al Ministerio de Educación (Meduca) constituye una de las mayores oportunidades que tiene el país para avanzar en la transformación de la educación panameña y, al mismo tiempo, demostrar que los recursos públicos pueden convertirse en resultados concretos para la ciudadanía.

La educación es uno de los componentes centrales del Gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero, impulsada desde el Meduca. Esta visión está contemplada, como uno de los cuatro pilares estratégicos del Gobierno que se sustenta en el principio de oportunidades equitativas, educación pertinente y servicios básicos de calidad para todos.

La discusión sobre el presupuesto educativo, sin embargo, no debe limitarse a cuánto dinero se asigna ni únicamente al porcentaje de ejecución alcanzado en un determinado momento. El verdadero desafío está en lograr que cada balboa destinado a la educación se traduzca en mejores escuelas, aulas dignas, equipamiento, tecnología, alimentación escolar, mantenimiento y mejores condiciones para nuestros estudiantes y docentes.

El presupuesto de Meduca para 2027, contempla importantes recursos, tanto para funcionamiento como para inversión. Esto representa una oportunidad extraordinaria para atender necesidades acumuladas durante años y avanzar en la recuperación y transformación de la infraestructura educativa nacional.

Pero un presupuesto de esta magnitud también exige responsabilidad, planificación y capacidad de ejecución. Los procesos de contratación, licitación, adjudicación y construcción deben avanzar con eficiencia, transparencia y absoluto apego a las normas. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto se presupuestó, sino también cuánto se va a ejecutar, dónde se va a ejecutar y cuál será el beneficio obtenido.

En este sentido, la ejecución presupuestaria debe medirse también por resultados. Una escuela reparada, un aula construida, un comedor equipado, un estudiante que recibe oportunamente sus beneficios o un centro educativo que tiene mejores condiciones representan expresiones concretas de esa ejecución.

Meduca tiene hoy una oportunidad que no puede desaprovecharse. La magnitud de los recursos disponibles permite impulsar una verdadera transformación de la infraestructura y de los servicios educativos, siempre que exista una gestión capaz de

convertir los recursos asignados en obras y programas que lleguen oportunamente a las comunidades.

Panamá necesita pasar de la discusión política, sobre el presupuesto, a una verdadera cultura de evaluación por resultados. No se trata solamente de gastar, sino de ejecutar bien, ejecutar con transparencia y ejecutar donde más se necesita.

Por ello, el reto no es pequeño, tenemos un presupuesto que puede convertirse en una de las grandes herramientas para transformar la educación panameña. Ahora corresponde ejecutarlo con eficiencia, transparencia, planificación y sentido de país.

“El presupuesto de Meduca no debe analizarse únicamente desde cuánto se gasta, sino desde cuánto de esa inversión se convierte en mejores aprendizajes, mejores escuelas, mejores docentes y mayores oportunidades para nuestros estudiantes”.