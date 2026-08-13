El mercado de hierbas para la buena suerte; la historia

El tiempo no borra sus muros y huellas. Así es nuestra historia como es el recordar la zona de la calle 24 este del Corregimiento de Calidonia, un sitio con los Kioscos de venta de flores, y hierbas medicinales, para la prosperidad y buena suerte.

Es un sector icono en que la mayoría de sus pequeños comerciantes dedicados a esta actividad, son mujeres, que además te brindan las recetas y remedios naturales que el comprador solicite.

También tienen a la venta, una variedad de flores naturales. Para la época de fiestas de fin de año navidad y año nuevo el panameño busca las hierbas para la limpieza del hogar o baños para recibir el nuevo año con buenas vibras.

Allí no se cobra la consulta para cualquier remedio como dice Doña María. Si su niño sufre dolor de barriga, mal de ojo, muela y oído, de seguro consigue allí el remedio que sugiera la abuela.

Entre las hierbas más buscadas se pueden encontrar: abre camino, ruda, salvia, hierba buena, y menta. Alivian malestares y el estrés.

Este lugar surgió en el 1970, cuando un grupo de panameños improviso un área, para la buhonería, y desde hace décadas esta vía se mantiene cerrada al tránsito vehicular.

Es un área de un constante movimiento, por la cercanía a la Estación del Metro de la Plaza 5 de Mayo.