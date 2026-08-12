El liderazgo de la India en energías limpias mediante el hidrógeno verde

India se ha convertido en un líder mundial en el avance de la energía limpia: a finales de diciembre de 2025, las fuentes de energía no fósiles representaban el 51,93 % de la capacidad instalada de generación eléctrica del país, superando el 50 % establecido en la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de India. Según las Estadísticas de Energía Renovable 2025 de IRENA, India ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en capacidad total instalada de energía renovable.

La transición energética de la India debe entenderse en relación con sus necesidades de desarrollo. El país aún no ha alcanzado el pico de demanda energética, y el acceso, la asequibilidad y la seguridad energética siguen siendo fundamentales para su desarrollo. Por lo tanto, su estrategia de desarrollo combina el crecimiento de las energías renovables, la eficiencia energética, la energía nuclear, el hidrógeno verde, los sumideros de carbono y los mercados de carbono con la competitividad industrial y la creación de empleo.

El hidrógeno verde se ha consolidado como un elemento clave en este contexto, ya que puede contribuir a la descarbonización en sectores donde la electrificación directa podría resultar insuficiente. El hidrógeno verde es tanto un combustible como una materia prima industrial, y su producción mediante energías renovables puede sustituir los insumos derivados de combustibles fósiles en el refinado de petróleo, la producción de fertilizantes, la siderurgia y otros sectores difíciles de descarbonizar, al tiempo que apoya la descarbonización de vehículos de larga distancia, ferrocarriles y embarcaciones marítimas. Recientemente, los Ferrocarriles Indios han demostrado su capacidad para operar trenes propulsados por hidrógeno.

La Misión Nacional de Hidrógeno Verde proporciona el marco normativo central para ampliar esta oportunidad, vinculando la transición energética con la política industrial y las oportunidades económicas externas. Su objetivo es producir 5 millones de toneladas métricas de hidrógeno verde al año para 2030. Ya se ha asignado una capacidad de producción de 862,000 toneladas anuales a 18 empresas, mientras que a 15 empresas se les han adjudicado 3000 MW de capacidad anual de fabricación de electrolizadores. Asimismo, se han identificado tres centros de hidrógeno verde en la Autoridad Portuaria de Deendayal (Gujarat), la Autoridad Portuaria de VO Chidambaranar en Tamil Nadu y la Autoridad Portuaria de Paradip en Odisha.

Un enfoque sectorial se centra en vincular el hidrógeno verde con casos de uso industrial concretos. En fertilizantes, los datos indican una capacidad de adquisición agregada de 724,000 toneladas métricas anuales de amoníaco verde a 55,75 rupias por kilogramo. En el refinado de petróleo, el hidrógeno verde se utiliza para reducir la huella de carbono de la industria, mientras que en el acero, cinco proyectos piloto con productores públicos y privados están probando el hidrógeno verde para la reducción de hierro y otras aplicaciones de procesos en condiciones operativas indias.

La estrategia de hidrógeno verde de la India también tiene una clara dimensión internacional, ya que el país busca recurrir a la cooperación voluntaria en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Esta orientación internacional es trascendental, puesto que se prevé que el hidrógeno verde forme parte del futuro comercio de energías limpias. De este modo, el esfuerzo de la India en materia de hidrógeno verde no solo responde a las necesidades internas de descarbonización, sino que también posiciona al país para contribuir a las normas, los mercados y las cadenas de suministro de una futura economía baja en carbono a nivel mundial.

India también se está posicionando en plataformas y alianzas internacionales emergentes en el sector del hidrógeno. Se unió a la comunidad internacional del hidrógeno en la Cumbre Mundial del Hidrógeno de Róterdam en 2024 con su primer Pabellón de la India. La cooperación se está expandiendo en el marco del Consejo de Comercio y Tecnología UE-India, donde se han recibido más de 30 propuestas conjuntas sobre la producción de hidrógeno a partir de residuos. India y el Reino Unido han colaborado en la estandarización del hidrógeno, y se está trabajando con Alemania en mecanismos de mercado y diseños conjuntos de licitaciones para exportaciones. Además, las empresas indias han conseguido acuerdos de compra a largo plazo con empresas japonesas para amoníaco verde y metanol verde.

India ha estado a la vanguardia en el impulso de la energía solar en el Sur Global, no solo mediante su promoción, sino también por el efecto demostrativo de sus acciones internas. Sus acciones proactivas en materia de hidrógeno verde tendrían un efecto igualmente muy positivo en el Sur Global.

*El embajador Manjeev Singh Puri es un ex diplomático indio que se desempeñó como embajador ante la Unión Europea (UE), Nepal, Bélgica y Luxemburgo. Fue embajador y representante permanente adjunto de la India ante las Naciones Unidas.