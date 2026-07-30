El futuro de la UNACHI se decide con tú voto

Las elecciones rectorales del 19 de agosto representan un punto de inflexión para la Universidad Autónoma de Chiriquí. En un contexto marcado por la mayor crisis institucional, financiera y académica de su historia, ejercer el voto libre, informado y sin coacciones constituye un acto de responsabilidad democrática y de gobernanza universitaria.

La participación electoral fortalece la legitimidad institucional, promueve la libertad de pensamiento y reafirma el compromiso con una universidad orientada a la excelencia académica, la investigación, la extensión y la innovación.

El desafío trasciende una campaña electoral: exige una visión estratégica que impulse la autogestión mediante alianzas con el sector productivo, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.Los estudiantes son actores fundamentales en este proceso. El 14 de agosto es la fecha límite para formalizar su matrícula y quedar incorporados en el padrón electoral. Quienes se matriculen después de esa fecha no podrán ejercer su derecho al voto.

La democracia universitaria se fortalece cuando la participación es consciente, autónoma y libre de presiones. Elegir con criterio no solo define una administración; determina el modelo de universidad que heredarán las próximas generaciones. Votar es asumir el compromiso de construir una institución más sólida, transparente y capaz de responder a las demandas del desarrollo regional y nacional.