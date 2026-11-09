Así como el término droga puede aludir a sustancias químicas que pueden afectar de manera negativa la salud de una persona, por un lado, y por el otro, aquellas que curan, de allí que inicialmente se llamaba droguería a lo que hoy se denomina farmacias, el termino envenenamiento mental tiene, también, dos caras, negativa y positiva.

Generalmente, se habla del negativo en el futbol, señalándolo como un bloqueo invisible que automatiza el miedo, el error y anula la lucidez táctica en la cancha.

“Cómo se procesa ese envenenamiento?: mediante el bombardeo de pensamientos negativos venidos de terceras personas, como las criticas de la fanaticada, exigencias imposibles del entrenador, los ataques de los medios deportivos, etc. De igual manera, la hace florecer el futbolista con semillas, tras semillas, que asienta en su espíritu ante los fallos o fracasos que se le presentan en uno u otro partido, cuando se juzga por ellos o cuando teme reincidir en una lesión física. Conlleva múltiples efectos: trastornos del sueño, ansiedad severa, fatiga muscular, dolores de cabeza, pérdida total de la autoconfianza básica. Se vuelve un bucle de estrés, alerta y miedo, con irritabilidad y ralentización de sus acciones

El envenenamiento mental negativo es como el surco que se produce en la conciencia con la bajada de cada una de esas ideas negativas, lo que facilita la caída más y más rápida de las subsecuentes ideas de esa índole. Con ello, la corteza cerebral se satura por lo que el jugador pierde su fluidez, su ritmo; volviéndose torpe.

Se puede curar.

El envenenamiento mental positivo, sin embargo, produce el efecto contrario al elevar la autoestima del jugador, mediante una sobrecarga neurobiológica llenando la emoción de euforia, un optimismo desmedido y un exceso de confianza que puede contagiar a la fanaticada, de allí la elevación a “ídolo”.

Es positivo porque permite al futbolista superar, rápidamente, las críticas y los errores, manteniendo un rendimiento óptimo aún bajo presión extrema

Es buenísimo cuando el jugador tiene, como los faraones de Egipto, a alguien que le grite al oído, sobre la gritería de las multitudes, “Recuerda que eres hombre”, manteniendo su equilibrio emocional, viendo en el triunfo y las derrotas a unos simples impostores; y reconoce su naturaleza divina con humildad; característica ésta de la que se revisten los atletas de élite. “Yo sé lo que soy y lo que puedo dar” Michael Murillo (30 años).

****El autor es profesor de Historia***