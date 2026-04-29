El desafío de las escuelas y las familias

Como trabajadora social y especialista en prevención de la violencia de género, considero fundamental promover, desde las escuelas, una participación real y activa de los padres en los procesos educativos de sus hijos.

No basta con convocarlos; es necesario involucrarlos de manera consciente en la formación integral, fortaleciendo la comunicación y la corresponsabilidad familiar.

Es urgente reconocer que muchos niños, niñas y adolescentes presentan heridas emocionales que los hacen vulnerables ante personas que utilizan las redes para generar violencia o causarles daño. Por ello, debe fortalecerse la atención psicosocial desde las escuelas y la orientación a docentes para identificar y acompañar casos de vulnerabilidad que no siempre son visibles, mediante un abordaje objetivo e interdisciplinario desde las escuelas.

* La autora es especialista en Prevención de Violencia de Género.