Comunicar desde una institución como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) implica mucho más que informar sobre sus actividades. Significa explicar temas técnicos en un lenguaje accesible, responder a las necesidades de orientación de la ciudadanía y lograr que asuntos propios del sector bancario tengan sentido en la vida cotidiana de las personas.

La comunicación institucional ha evolucionado en los últimos años. Los contenidos circulan con rapidez, las audiencias consumen mensajes de distintas formas y las organizaciones deben encontrar nuevas maneras de acercarse a la gente. En el sector financiero, este desafío es especialmente relevante porque se abordan temas que influyen directamente en las decisiones económicas, el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

En la SBP, parte de nuestra labor consiste en acercar esa realidad a la ciudadanía. Explicar qué hace la entidad, cómo se desarrolla la supervisión bancaria, cuáles son los derechos de los usuarios y qué medidas pueden adoptar para protegerse de los riesgos financieros exige responsabilidad, claridad y conocimiento.

Detrás de cada mensaje existe un proceso de revisión, consultas con las áreas técnicas y un esfuerzo constante por encontrar las palabras adecuadas. Debemos ser precisos sin recurrir a un lenguaje excesivamente especializado; comunicar con oportunidad sin sacrificar el rigor. También debemos reconocer que muchos conceptos habituales para quienes trabajamos en el sector pueden resultar complejos para gran parte de la población.

Las redes sociales han transformado la forma de informar y relacionarse con las audiencias. La SBP mantiene presencia en Facebook, Instagram, LinkedIn, X y YouTube, canales que permiten llegar a distintos públicos mediante formatos más cercanos y accesibles.

Durante el año 2025, la institución produjo más de 5,500 contenidos técnicos e informativos. Estas cifras reflejan la labor de un equipo profesional que procura que los contenidos lleguen de forma clara y oportuna.

Quienes trabajamos en comunicación institucional sabemos que no hay dos días iguales. Surgen temas que requieren atención inmediata, contenido que debe verificarse antes de su divulgación y materiales que necesitan adaptarse a diferentes públicos y canales. Sin embargo, resulta valioso saber que una publicación puede ayudar a una persona a reconocer un intento de fraude, proteger sus datos o comprender mejor sus derechos como usuario de servicios bancarios.

Ese es uno de los aspectos más importantes de nuestra labor: entender que detrás de cada mensaje hay ciudadanos que necesitan orientación útil para tomar decisiones.

Una alerta sobre nuevas modalidades de fraude, una recomendación de ciberseguridad o una explicación sobre el uso responsable del crédito representan oportunidades para prevenir riesgos, proteger el patrimonio y fomentar una relación más informada con el sistema financiero. La educación financiera también ocupa un lugar central en este esfuerzo. A través de iniciativas como Tu Balboa con Sentido, buscamos acercar conceptos como el ahorro, la elaboración de presupuestos, el manejo del crédito y la planificación financiera a situaciones cotidianas.

La confianza se construye con trabajo constante, transparencia y coherencia entre lo que una institución hace y lo que comunica. Por eso, el verdadero valor de la comunicación institucional radica en su capacidad para acercar la gestión pública a la ciudadanía.

Comunicar desde la SBP es tender un puente entre el trabajo técnico de la institución y quienes utilizan los servicios bancarios. Un puente que se construye cada día con rigor profesional, disposición para escuchar y el compromiso de orientar para servir.