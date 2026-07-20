El camino hacia la prevención juvenil

La mejor política de seguridad ciudadana no se escribe en los tribunales, sino en el hogar, las aulas de clase y a través de la prevención temprana. Abordar de manera integral las realidades que afectan a nuestra juventud es la herramienta mas potente para desmantelar problemas estructurales que abruman a la sociedad, como la violencia en todas sus formas, en especial la violencia doméstica, falta de valores, los femicidios, las pandillas y la deserción escolar entre otros.

El abandono de las aulas suele ser el eslabón de una cadena peligrosa, cuando un joven abandona sus estudios, queda en una situación de alta vulnerabilidad frente al reclutamiento de pandillas juveniles y para frenar esto es indispensable implementar estrategias que unifiquen al Estado, escuela y la familia con programas de retención escolar condicionadas, tutorías, proyectos culturales en valores, de salud mental, orientación psicológica, arte y apoyo emocional dentro de los colegios.

La prevención en etapas tempranas es la clave para erradicar la violencia de género, embarazos tempranos violencia doméstica y los femicidios. Sí educamos a nuestros jóvenes con valores familiares, aun cuando quizás se formen en hogares disfuncionales, podemos formar jóvenes con visión en resoluciones alternas de conflictos y respeto en derechos humanos, ciudadanos éticos con cultura de paz, con la capacidad de romper patrones machistas de su entorno y consciente del respeto hacia la mujer y protector de su entorno.