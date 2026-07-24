Opinión

El “ Besódromo” que desapareció con el tiempo

El “ Besódromo” que desapareció con el tiempo
24 de julio de 2026

Hay sitios y lugares nostálgicos que guardan mucha historia, en especial para aquella generación de los años 1970-1980, fue una época marcada por el romanticismo. Los enamorados tuvieron un espacio especial que fue el “Besódromo”, en el sector de Paitilla, corregimiento de San Francisco, tenía un horario de 7:00 p.m., a 10:00 p.m.

Fue un rincón para pasar un rato, estaba en los terrenos frente al Centro de Convenciones Atlántico Pacifico (Atlapa). Muy cerca estaba uno de los restaurantes icono Don Samy y La Casa del Helado, fueron establecimientos preferidos como un lugar de encuentro. Las parejas de enamorados tenían este lugar para darse los primeros besos, y establecer una relación sentimental, bajo una noche de luna llena, y la fresca brisa del mar. Era una plaza para estacionar el auto. Los tórtolos enamorados podían permanecer dentro del vehículo o salir y ver las estrellas en medio de una conversación de sueños e ilusiones.

Así lo recuerda, el señor Andrés, fue ese tiempo cuando conoció a su primer amor, y fue allí en el “Besódromo” que ambos se dieron el sí, en medio de una noche romántica con cielo lleno de estrellas. El tiempo tuvo que darle paso al avance y modernización del país. Ahora en esos terrenos se construyó el Corredor Sur, se logró ampliar la Vía Israel, para agilizar el movimiento vehicular de esa importante zona.

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