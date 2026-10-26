El Alzheimer ya es cotidiano

Salía de una farmacia frente a unas instalaciones médicas de la ciudad y me detuve a saludar a un viejo amigo de la universidad, solo sonreía, no respondía a mis saludos. Su señora esposa al lado sosteniéndolo, con tristeza me dice, “sufre de Alzheimer”.

Al principio no calé la información y su profundidad, hasta despedirme, sin que me reconociera, solo una sonrisa permanente mientras temblaba.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral neurodegenerativo y progresivo que destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensar y las habilidades para realizar las tareas cotidianas más sencillas.

En el cerebro se forman depósitos anormales de placas de beta-amiloide y ovillos de tau que interfieren con la comunicación entre las neuronas. Estas proteínas terminan dañando y matando a las neuronas.

A medida que las neuronas mueren, el cerebro sufre una atrofia (se reduce su tamaño), afectando primero las zonas encargadas de la memoria.

La investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer atraviesa un cambio de paradigma histórico. La ciencia ha pasado de limitarse al alivio sintomático a desarrollar terapias que modifican la biología subyacente del cerebro.

No existe una cura, no hay un tratamiento capaz de revertir o regenerar completamente la pérdida neuronal causada por el Alzheimer. La expectativa realista a mediano plazo es cronificar o frenar la enfermedad.

La meta es que el deterioro se detenga, que la persona fallezca por causas naturales de la vejez sin haber desarrollado una demencia severa. Cuando avanzaba el taxi miró por el vidrio trasero, quizás se acordó de su amigo.