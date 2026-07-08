La educación en Panamá se encuentra en un punto de inflexión o de cambios que la actualidad exige por su constante evolución y el adelanto de la virtualidad que nos dejó la pandemia. El Ministerio de Educación MEDUCA no solo enfrenta el reto de actualizar infraestructuras o dotar de tecnología a las aulas; su misión más urgente es humana y estructural: rescatar los valores esenciales en nuestra juventud y dotarla de un pensamiento crítico real.

Hoy la educación necesita educar para transformar, formando como un eje transversal ciudadanos con principios y valores con ética, empatía y responsabilidad social es el primer paso, considerando que el aprendizaje de memoria quedo en el pasado y ya no es suficiente. El mundo actual exige jóvenes con habilidades blandas, que se atrevan a cuestionar, analizar y proponer con responsabilidad, un estudiante con pensamiento crítico es, por definición, un estudiante creativo, solo perdiendo el miedo a innovar y a equivocarse pueden diseñar soluciones para el Panamá de hoy y del mañana.

Se requiere una transformación curricular profunda que incorpore el uso de innovación con herramientas digitales y la capacitación docente continua, para inspirar a los jóvenes a mirar más allá de lo tradicional.

La educación debe ser la herramienta que empodere a la juventud panameña para liderar, crear y transformar. El futuro de nuestra economía y de nuestra cohesión social depende de se asuma este rol con pertinencia, audacia y visión de futuro.