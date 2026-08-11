EDITORIAL : Una tarea pendiente

La onda expansiva sorprendió a los panameños. Un terremoto ocurrido en Colombia sacudió a importantes provincias cuando miles de trabajadores se movilizaban a sus centros de trabajo, los estudiantes ingresaban a las escuelas en muchos edificios ya había personal.

La sorpresa dejó a todos atónitos. La gran mayoría no sabía qué hacer cuando las estructuras se balanceaban y los objetos caían.

A pesar de las campañas constantes que realizan el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos, la educación en desastres no es suficiente.

Hace falta un plan nacional de educación que incorpore también a los ministerios de Educación, Seguridad, Gobierno y a las universidades del país. Si los ciudadanos están bien informados, la manera de reaccionar será la adecuada.