EDITORIAL : Una ley nacional de desechos
Redacción Metro Libre
19 de enero de 2026

Ahora que la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito se convirtió en un asunto de debate nacional, es hora que el país avance hacia la discusión y aprobación de una ley nacional de desechos que uniforme todos los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de la basura a nivel general. La descentralización, hasta ahora, ha sido un fracaso, al menos con el modelo actual. Se hace urgente la discusión entre los ministerios de Ambiente y Salud, los municipios, organizaciones ecologistas y los diputados de la Asamblea Nacional, así como con los propios ciudadanos, sobre ¿cuál debe ser el modelo necesario?, para incluir la educación, el reciclaje y también las sanciones para aquellos que se acostumbraron a no disponer correctamente la basura que producen. Estamos en el momento propicio para hacerlo.

