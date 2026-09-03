EDITORIAL : Un punto de equilibrio

La próxima semana, el presidente José Raúl Mulino se reunirá con representantes de los jubilados, así como de la empresa privada local, para examinar el alcance de una ley que incrementa los porcentajes de descuentos para los adultos mayores.

La Cámara de Comercio ha explicado que la ley afectaría el flujo de caja de las micro, pequeñas y medianas empresas y los adultos mayores la defienden a capa y espada por el impacto que tendrá en sus gastos.

En el encuentro debería participar una representación de la Asamblea para determinar si la norma tiene que ser adecuada, tras revisar los impactos, las formas de compensación y la rapidez en el reconocimiento de créditos fiscales. Las farmacias, restaurantes y hoteles han mostrado una legítima preocupación que también tiene que ser examinada.