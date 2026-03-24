EDITORIAL : Un empeño nacional

Los incrementos en los precios de la gasolina y el diésel se convirtieron en el principal factor que está sacudiendo la economía en el mundo.

Panamá no escapa del impacto de un alza, que pareciera tendrá varias fases si la guerra en el Oriente Medio se extiende en el tiempo. No hay un sector que no esté amenazado por un incremento que produce alzas directas y en cascada.

Para enfrentar una situación como esta, se tienen que examinar innumerables opciones cuyas iniciativas deben venir de una alianza entre el gobierno, la empresa privada, los gremios, sindicatos y la sociedad civil organizada.

Siguen siendo la comida, la electricidad y el combustible, dos de los componentes clave sobre los cuales hay que poner énfasis para evitar que una eventual subida afecte gravemente a los ciudadanos y al país.