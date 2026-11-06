EDITORIAL : Un baño de realidad

El reciente terremoto confirmó que la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fue una decisión correcta. Están en la primera línea de la asistencia a los afectados por cualquier desastre, en alianza con el Cuerpo de Bomberos de Panamá y los diversos cuerpos de seguridad armados. Lo cierto es que el terremoto reveló que debemos invertir mucho más en educación, en las escuelas, barrios, centros de trabajo y en las propias entidades públicas. Con información permanente, ejercicios cívicos y educación, tendremos a una ciudadanía alerta y siempre bien preparada.