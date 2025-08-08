EDITORIAL : Son propiedad de Panamá

Los puertos, el ferrocarril entre Panamá y Colón y los yacimientos de metales son propiedad de Panamá. Los tiempos que vivimos demandan que los intereses del Estado sean defendidos y preservados como corresponde.

El presidente José Raúl Mulino y el Contralor General, Anel Bolo Flores, se han pronunciado sobre diversas concesiones y la necesidad de garantizar que el país salga ganando.

La venta del ferrocarril no tuvo ningún beneficio para el Estado y en el caso de las negociaciones de Hutchinson, tampoco se conoce de ganancias concretas para los panameños. Es ahí donde los reclamos y advertencias, tanto del presidente Mulino, como del Contralor Flores cobran vigencia.

Ahora y hacia el futuro, habrá que revisar cada una de las concesiones que se dieron en buena fe, como parte de un contrato con la nación para que los beneficios sean justos y adecuados.