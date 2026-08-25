EDITORIAL : ¿Sirven los toques de queda?

La solución a la mejora de la seguridad pública, para algunas autoridades, es ordenar toques de queda. Así está ocurriendo en San Miguelito, Antón y La Pintada.

La medida podría incluir a otros distritos y el argumento es que el toque de queda, por sí solo, logrará que disminuyan los índices de violencia, hurtos y asaltos.

Si la restricción de la libertad de los ciudadanos no va acompañada de un proceso organizado y programado de las autoridades judiciales y las agencias de la ley, para identificar, capturar, judicializar y condenar a ladrones, pandilleros, narcotraficantes y sicarios, el toque de queda, se convertirá en una solución temporal porque no ataca de raíz los problemas de la delincuencia y el crimen.

Una vez termine el toque de queda, los malos que ahora se esconden, volverán a sus andanzas.