EDITORIAL : Ser mejores ciudadanos

Cuando se conocen las cifras de los consumidores y usuarios que no pagan los servicios de agua potable, recolección de la basura o estacionan sus vehículos en la vía pública, aceras o servidumbres, se concluye que ser mejores ciudadanos se construye desde el hogar y es una práctica diaria.

El llamado “juega vivo” que domina a un sector de la sociedad se expresa también en la falta de tolerancia de los conductores particulares, transportistas o gente de la sociedad que participa en fiestas clandestinas e inclusive jóvenes en edad escolar.

Un ejemplo es el caso de una modelo que, junto a un fotógrafo y un taxista, paralizó la Calle 50 para tomar fotografías, sin importarles las consecuencias de su acto y el perjuicio que causaron en una vía. El taxista fue multado, ¿y los otros involucrados? Recuperar el sentido común hace falta.