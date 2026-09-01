EDITORIAL : Seguridad en las calles

El número creciente de accidentes de tránsito con graves consecuencias tienen diversas causas: el exceso de velocidad, desatender las señales, falta de cortesía, conducir bajo los efectos de drogas y el alcohol o utilizar el teléfono móvil-celular.

En las décadas de los sesenta a los ochenta del siglo pasado, se diseñaron campañas masivas de educación vial que estuvieron reforzadas por la creación de grupos estudiantiles en colaboración con las escuelas y las autoridades del tránsito para aprender sobre el uso de las líneas de seguridad, puentes peatonales y zonas con alto tráfico.

Igualmente, los conductores tenían que conocer a fondo las normas de tránsito, que incluían el respeto al peatón. Para reducir las cifras negativas se tienen que retomar los programas de formación y educación de conductores y peatones.