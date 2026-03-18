EDITORIAL : Riesgo de censura previa

Para justificar una reforma a la ley que establece el derecho a réplica en los medios de comunicación social, se asegura que tiene un propósito noble.

El diputado proponente no realizó una consulta con todos los sectores involucrados y tal como ha sido diseñada la ley, y como han advertido diversas organizaciones locales e internacionales, pondría al periodismo bajo el péndulo de la autocensura o una amenazada velada de censura.

El periodismo no se puede ejercer con amenazas veladas, justificaciones represivas o legislaciones que dejan abierta una puerta para imponer el silencio.

Se equivocó el diputado y quienes respaldan la iniciativa, porque se ha demostrado, desde hace rato, que cualquier intento de presunta regulación a la prensa termina convirtiéndose en instrumento de oscuridad.