EDITORIAL : Relaciones con Singapur y Vietnam

La reciente gira oficial del presidente José Raúl Mulino por Singapur y Vietnam tienen una especial importancia para el fortalecimiento de los vínculos con dos países que tienen mucho que aportar en tecnología, actividad portuaria e inversión en Panamá. Para el país es importante poner en los planes de los grandes inversionistas, las ofertas y oportunidades que ofrecemos. La construcción de tres puertos, un oleoducto y nuevas líneas del Metro, necesitarán financiamiento y respaldo de las empresas más importantes del sector. Panamá está en el tiempo preciso para adelantar estos proyectos. Igualmente, la decisión de construir los embalses de Río Indio, urgirán de inversiones, tecnología y para el apuntalamiento de los consorcios expertos en este tipo de desafíos. Hoy estamos en un buen momento.