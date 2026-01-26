EDITORIAL : Reformas electorales

En el Tribunal Electoral se discute un paquete de cambios al Código Electoral cuyo propósito debe ser ampliar el proceso político y permitir mayor democracia entre los partidos, movimientos y los ciudadanos.

Si bien es cierto, en la mesa de formas electorales están representados todos los sectores, falta todavía informar a los ciudadanos qué se discute y propone para garantizar sus derechos como electores.

Los artículos más discutidos se relacionan con el voto plancha, la distribución de las curules y los derechos de los partidos, movimientos o independientes.

En la medida en que las reglas de cada torneo sean claras, permitirán a los votantes, acceder a amplias opciones para escoger.

Lo que no se debe permitir es que se aprueben nuevas reglas que restrinjan ese derecho o que introduzcan camisas de fuerza.