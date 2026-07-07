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EDITORIAL : ¿Qué piden los electores?

EDITORIAL : ¿Qué piden los electores?
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Redacción
07 de julio de 2026

Si bien es cierto, los triunfos de Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Keiko Fujimori (Perú) y Abelardo De La Espriella (Colombia) le dan un giró más al centro y a la derecha a la mayoría de los países suramericanos, el electorado apostó por el cambio en una combinación de giró político e ideológico y hartazgo con gran parte de la partidocracia clásica y tradicional, tanto de izquierda como de derecha, que no pudo combatir la corrupción, darle seguridad a los ciudadanos, acorralar al narcotráfico y a las pandillas criminales que Estados Unidos ha calificado como grupos terroristas.

Recomponer el tejido social, rescatar la economía, fortalecer instituciones y devolver la seguridad pública en las calles, es una exigencia recurrente en los países.

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