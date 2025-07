EDITORIAL : ¿Qué fue lo que ganamos?

Más de dos meses de agitación social, una huelga, disturbios e intervención de las fuerzas del orden público permiten hacer un balance. ¿Se ganó algo? Dependiendo de dónde se esté ubicado, se tendrá un análisis que coincide o es distinto.

En este periodo mostraron su rostro los radicales y aquellos que no tienen propuestas democráticas, se afectó la economía, el empleo, la imagen de estabilidad del país y la confianza. A pesar de la violencia esgrimida, la Fuerza Pública actuó con profesionalismo, utilizando la fuerza no letal de manera proporcional a las acciones del radicalismo. Recuperarnos tomará tiempo, pero no es imposible.

En el caso de la educación, la víctima es el estudiante del sector público que no ha recibió instrucción académica, resultado de un movimiento egoísta, politizado e irresponsable.