EDITORIAL : ¿Por qué la guerra contra Irán?

Desde que se produjo la llamada “revolución islámica” en Irán, lo que fuera históricamente la gran nación persa se convirtió en una dictadura manejada por religiosos radicales conocidos como los “Ayatolás”.

Desde entonces, el régimen iraní construyó las bases de una nación que financió, entrenó y extendió el terrorismo en la región y más allá del Medio Oriente.

Su programa nuclear para fabricar bombas, su industria de misiles balísticos y drones de largo alcance y el soporte que dio a organizaciones como Isis, Yihad Islámica, Hermanos Musulmanes, Hamás o Hezbolá crearon la atmósfera y las condiciones para el actual escenario bélico.

Los dirigentes de Irán tuvieron la oportunidad de poner fin a su programa nuclear con fines guerreristas y no lo hicieron. Hoy se enfrentan al aniquilamiento.