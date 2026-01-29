Editorial

EDITORIAL : Panamá consolida su rol

Redacción
29 de enero de 2026

El Foro Económico Internacional de la CAF, realizado en Panamá, ha tenido varios resultados. Confirmó el rol de Panamá como nación de encuentro y acuerdos en la región y acercó las visiones y propósitos de los gobiernos para trabajar en conjunto por la prosperidad de sus países y ciudadanos.

A pesar de los acentos y matices, todos los presidentes que asistieron y expusieron sus puntos de vista en la jornada de ayer, coincidieron en propósitos comunes relacionados con la economía, comercio, intercambios, la lucha contra la inseguridad y fortalecimiento de la educación.

El Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, con sede en Panamá, tiene la responsabilidad adicional de sumarse a los esfuerzos que los mandatarios y jefes de Estado expresaron como urgentes trabajarlos, pero en unidad.

