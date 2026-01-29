EDITORIAL : Panamá consolida su rol

El Foro Económico Internacional de la CAF, realizado en Panamá, ha tenido varios resultados. Confirmó el rol de Panamá como nación de encuentro y acuerdos en la región y acercó las visiones y propósitos de los gobiernos para trabajar en conjunto por la prosperidad de sus países y ciudadanos.

A pesar de los acentos y matices, todos los presidentes que asistieron y expusieron sus puntos de vista en la jornada de ayer, coincidieron en propósitos comunes relacionados con la economía, comercio, intercambios, la lucha contra la inseguridad y fortalecimiento de la educación.

El Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, con sede en Panamá, tiene la responsabilidad adicional de sumarse a los esfuerzos que los mandatarios y jefes de Estado expresaron como urgentes trabajarlos, pero en unidad.