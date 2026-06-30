EDITORIAL : Los toques de queda

El toque de queda se ha utilizado en los últimos años como una medida de carácter legal que limita el movimiento de los ciudadanos bajo el argumento que eso mejorará la seguridad pública y restringirá la circulación de los delincuentes, principalmente en horas de la noche. Igualmente, se utiliza en tiempos de conmoción o de disturbios sin control, para enfrentar un desastre natural o un conflicto social o político.

Cuando se trata de la delincuencia, sus resultados son cuestionables. Los toque de queda en barrios, corregimientos o distribuidos, terminan afectando a los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia, porque los obliga a mantenerse en sus casas.

Igualmente, si no es bien aplicado, puede afectar la vida nocturna, cuya principal actividad se produce después de las seis de la tarde.