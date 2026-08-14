EDITORIAL : Los toque de queda

El toque de queda es una medida de seguridad o de policía que adoptan los distritos para limitar la movilidad de los ciudadanos cuando se producen problemas con el orden público o la delincuencia aumenta, afectando a los buenos ciudadanos.

En el caso del distrito de San Miguelito, el toque de queda no ha tenido grandes resultados porque cuando se impone un toque de queda se afecta a la mayoría, que es la gente buena. Para que los ciudadanos no vivan encerrados por culpa del crimen común, se necesitan estrategias que vengan acompañadas de la mano dura.

El entorno económico debe mejorar y las operaciones de las agencias de la ley deben estar dirigidas a desarticular las estructuras criminales, arrestar a sus cabecillas, destruir las fuentes de financiamiento e incautar y sacar del mercado las operaciones de blanqueo de capitales. Lo otro, es una curita.