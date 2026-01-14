EDITORIAL : Los espacios públicos

Recuperar los espacios públicos es uno de los propósitos con los cuales se han comprometido un gran número de alcaldes y representantes de corregimiento a nivel nacional.

Por décadas, la servidumbre pública y las aceras fueron ocupadas, con el patrocinio de las propias autoridades.

La administración del alcalde Mayer Mizrachi y de varios representantes de la ciudad capital se han comprometido en mejorar la viabilidad que enfrentan sus comunidades, con problemas que genera el número de autos mal estacionados, peatones obligados a caminar por la calle y aceras invadidas por estructuras fijas, tales como quioscos, estacionamientos, postes de energía eléctrica e, inclusive, zonas para colocar basura.

Si queremos ciudades amigables, hay que terminar con el desorden.