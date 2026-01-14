Editorial

EDITORIAL : Los espacios públicos

PEXELS | Una pareja caminando en la Cinta Costera.
Redacción
14 de enero de 2026

Recuperar los espacios públicos es uno de los propósitos con los cuales se han comprometido un gran número de alcaldes y representantes de corregimiento a nivel nacional.

Por décadas, la servidumbre pública y las aceras fueron ocupadas, con el patrocinio de las propias autoridades.

La administración del alcalde Mayer Mizrachi y de varios representantes de la ciudad capital se han comprometido en mejorar la viabilidad que enfrentan sus comunidades, con problemas que genera el número de autos mal estacionados, peatones obligados a caminar por la calle y aceras invadidas por estructuras fijas, tales como quioscos, estacionamientos, postes de energía eléctrica e, inclusive, zonas para colocar basura.

Si queremos ciudades amigables, hay que terminar con el desorden.

