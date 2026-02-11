EDITORIAL : Los espacios públicos

La recuperación de los espacios públicos está ocupando titulares y ha comprometido a los representantes de corregimiento, alcaldes y ministerios relacionados con un compromiso para ordenar las ciudades.

Por décadas se ha permitido que se instalen toda clase de actividades en las acercas y servidumbres, afectando la vialidad y el ordenamiento territorial.

No se trata de afectar el derecho al trabajo, pero se ha vuelto recurrente que cada espacio público, puente peatonal, cruce de camino, acera o servidumbre es invadida, muchas veces con la complicidad y protección de algunas autoridades.

Todo aquel que quiere establecer un negocio debe entender que esos tiempos de desorden no son infinitos y tienen su final. Habrá que ofrecerles alternativas realistas que no afecten a terceros ni violen la ley.