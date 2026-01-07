EDITORIAL : Los espacios públicos

Los alcaldes de todo el país han estado comprometidos, desde hace mucho tiempo, con recuperar los espacios públicos que han sido ocupados por pequeños comercios, basureros e inclusive, improvisados estacionamientos.

Los casos no son exclusivos de la ciudad capital y sus principales corregimientos, sino también de todas las provincias.

Existe la necesidad de crear una alianza entre el gobierno central, los municipios, la DOT de la Policía Nacional y la Autoridad del Tránsito (ATTT) para ordenar todas aquellas zonas que están invadidas afectando la vialidad y los proyectos de tener ciudades amigables donde las personas puedan caminar sin encontrarse obstáculos en su camino.

Cada día es más difícil moverse a pie porque existe un muy alto nivel de inconciencia ciudadana.