EDITORIAL : Los desafíos del Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta se convierte desde hoy, en la primera mujer panameña que administrará el Canal desde que el país asumió su control.

Es una ingeniera de 64 años, cuya carrera en la vía acuática inició en 1985, ocupando diversas responsabilidades, entre ellas el de subadministradora. Su liderazgo gerencial tendrá que enfrentar proyectos como el embalse de Río Indio, los planes para construir dos puertos y un gasoducto y fortalecer las capacidades operativas y comerciales del Canal.

Río Indio es, sin lugar a dudas, el plan más importante que tiene el país para garantizar la operación del propio Canal y el suministro de agua potable para millones de consumidores.

En medio de las crecientes tensiones geopolíticas mundiales, el Canal de Panamá sigue siendo clave y estratégico para el comercio mundial.