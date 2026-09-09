EDITORIAL : Los autos al servicio del Estado

El Contralor General de la República, Anel “Bolo” Flores dio el puntillazo sobre la flota de autos al servicio del Estado y el número de vehículos que se le asigna a los funcionarios de diversos niveles para movilizarse o su seguridad personal.

Una medida anunciada y acordada con el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido congelar la compra de autos nuevos, excepto los de urgencia notoria y comenzar a examinar cuáles son los vehículos que debe tener un ministerio o entidad, siempre dependiendo de sus responsabilidades.

Toda medida de ahorro y buen uso de los fondos públicos tiene un impacto en las finanzas y hace eficiente el uso del presupuesto nacional. El Contralor Flores ha hecho lo correcto al comenzar a promover una cultura de la disciplina en el gasto público, en todo el gobierno.