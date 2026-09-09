Editorial

EDITORIAL : Los autos al servicio del Estado

EDITORIAL : Los autos al servicio del Estado
ML | Vista de la ciudad de Panamá.
Redacción
09 de septiembre de 2026

El Contralor General de la República, Anel “Bolo” Flores dio el puntillazo sobre la flota de autos al servicio del Estado y el número de vehículos que se le asigna a los funcionarios de diversos niveles para movilizarse o su seguridad personal.

Una medida anunciada y acordada con el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido congelar la compra de autos nuevos, excepto los de urgencia notoria y comenzar a examinar cuáles son los vehículos que debe tener un ministerio o entidad, siempre dependiendo de sus responsabilidades.

Toda medida de ahorro y buen uso de los fondos públicos tiene un impacto en las finanzas y hace eficiente el uso del presupuesto nacional. El Contralor Flores ha hecho lo correcto al comenzar a promover una cultura de la disciplina en el gasto público, en todo el gobierno.

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