EDITORIAL : Lo mejor para Colombia

Colombia está llamada a las urnas este domingo. La elección convoca a la izquierda en el poder y a la derecha en la oposición. Son tres los candidatos presidenciales que se enfrentan en un país que sigue afectado por la violencia, el crimen organizado y las divisiones internas.

Quien gane los comicios, con la mayoría de los votos, en primera o segunda vuelta, deberá trabajar para reconciliar a los colombianos y conducir a la nación sudamericana por caminos de progreso.

Hay muchos reclamos desde importantes sectores sociales y políticos con el gobierno del exguerrillero Gustavo Petro, padrino político del senador Iván Cepeda. Abelardo de La Espriella o Paloma Valencia podrían enfrentar en el balotaje a Cepeda con el compromiso de enderezar el rumbo político e ideológico de esta nación de América del Sur.