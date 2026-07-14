EDITORIAL : Las tiendas del pueblo de IMA

Las Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) son, sin lugar a duda, una alternativa para miles de familias que se pueden ahorrar hasta 160 balboas al mes en los principales productos de la canasta básica familiar.

El plan del IMA es tener 21 establecimientos abiertos, que, junto a las ferias libres, ofrecen productos frescos y a precios competitivos. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, confirmó que en las Tiendas el Pueblo se ofrece “arroz, y productos como tuna, macarrones, coditos, frijoles, carne, productos del mar, legumbres, vegetales y frutas”.

El 80% se les compra a los productores nacionales como parte de un programa gubernamental de respaldo director al productor, precisó Orillac. Son importantes y estratégicas y cumplen con una función social estratégica.